США, по данным телеканала NBC, приостанавливает оказание военной помощи Украине

Соединенные Штаты намерены отложить поставки, чтобы дать время российской и украинской стороне провести переговоры. В противном случае в Вашингтоне опасаются, что военная помощь Киеву спровоцирует напряженность и помещает дипломатическому урегулированию ситуации. Как отмечает американский телеканал NBC со ссылкой на источники, на Украине такое решение не поддерживают, поскольку еще месяц назад запросили системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы, другую технику и получили положительный ответ. Новые пакет военной помощи на сумму около 200 миллионов долларов уже подготовлен. Президент США Джо Байден еще на прошлой неделе должен был подписать все необходимые документы, однако пока этого сделано не было. На днях Байден во время переговоров с главой России Владимиром Путиным отмечал, что Соединенные Штаты готовы оказать Украине помощь, увеличив запланированные поставки военной техники, в случае вторжения российской армии.

В течение последних двух месяцев зарубежная пресса сообщает о концентрации вооруженных сил России у границы с Украиной и подготовке вооруженного конфликта уже в начале следующего года. Кремль обвинения отвергает, подчеркивая, что перемещение войск по территории собственной страны не касается других государств.