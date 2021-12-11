В Кремле исключили возможность ареста режиссёра Александра Сокурова после его полемики с президентом из-за Северного Кавказа и будущего России. Зато на его слова резко отреагировал глава Чечни.

Речи об аресте быть не может. Президент очень по доброму относится к Александру Сокурову, сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». Режиссёр в свою очередь готов ещё раз побеседовать с Владимиром Путиным. Если он считает, что есть темы для обсуждения надо встретиться, сказал Сокуров агентству РИА. Перепалка между ними произошла в четверг на встрече членов Совета по правам человека с президентом. Александр Сокуров изложил своё видение развития страны и в том числе назвал самой большой проблемой в России ситуацию на Северном Кавказе. Там, по словам режиссёра, почти не осталось русских, регион становится мононациональным. Он также отметил, что в ряде российских республик даже есть свои армии и появился падишах. Сокуров предложил отпустить всех, кто не хочет жить в одном государстве.

Путин ответил резко, он назвал недопустимым такие публичные высказывания и спросил не хочет ли режиссёр повторения Югославии и превращению России в Московию, чего добивается НАТО. Позже глава Чечни предложил проверить слова Сокурова на экстремизм. Рамзан Кадыров, посчитав, что режиссёр имел его в виду, у себя в телеграм-канале написал, что он не президент и не падишах и все его бойцы подчиняются федеральному командованию. Он также назвал Сокурова «продажной мордой».

Парламент Чечни готовит обращение в Следственный комитет из-за слов Сокурова о Северном Кавказе.