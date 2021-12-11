Житель Германии смог отсудить компенсацию от работодателя за падение по пути дома от кровати к компьютеру

Суд счел это производственной травмой. Причем, как пишет британская газета «Гардиан», суд принял во внимание, что повредивший спину менеджер по продажам собирался начать работу сразу после пробуждения, не отвлекаясь на завтрак. Это оказалось принципиальным моментом, потому что страховка покрывает только первую утреннюю поездку на работу. Если бы он сначала позавтракал, то уже не смог бы рассчитывать на компенсацию. Назначенная сумма выплаты не называется.