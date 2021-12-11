Житель Германии смог отсудить компенсацию от работодателя за падение по пути дома от кровати к компьютеру

Суд счел это производственной травмой. Причем, как пишет британская газета «Гардиан», суд принял во внимание, что повредивший спину менеджер по продажам собирался начать работу сразу после пробуждения, не отвлекаясь на завтрак. Это оказалось принципиальным моментом, потому что страховка покрывает только первую утреннюю поездку на работу. Если бы он сначала позавтракал, то уже не смог бы рассчитывать на компенсацию. Назначенная сумма выплаты не называется.
2021-12-11T09:35:44+03:00
2021-12-11T09:35:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..