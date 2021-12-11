В США десятки людей оказались под завалами склада компании Amazon, на который обрушился торнадо

Это произошло в штате Иллинойс. По сведениям телеканала Фокс Ньюс, в поврежденном здании могут находиться до 100 человек. На месте работают спасатели. Пока информации о пострадавших нет.
2021-12-11T09:35:27+03:00
2021-12-11T09:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..