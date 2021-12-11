Британские специалисты считают, что для защиты от варианта коронавируса омикрон нужны три дозы вакцины

В этом случае, по их оценке, эффективность препаратов составляет 75%, – передает медиакомпания Би-би-си. Накануне в стране было зарегистрировано еще почти 500 случаев заражения омикроном. В России официально этот вариант коронавируса, который обладает многими мутациями, был выявлен у двух человек, вернувшихся из Африки.
2021-12-11T09:35:09+03:00
2021-12-11T09:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..