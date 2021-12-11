Британские специалисты считают, что для защиты от варианта коронавируса омикрон нужны три дозы вакцины

В этом случае, по их оценке, эффективность препаратов составляет 75%, – передает медиакомпания Би-би-си. Накануне в стране было зарегистрировано еще почти 500 случаев заражения омикроном. В России официально этот вариант коронавируса, который обладает многими мутациями, был выявлен у двух человек, вернувшихся из Африки.