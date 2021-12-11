Режиссер Александр Сокуров, вступивший в полемику с президентом, сказал, что готов вновь побеседовать с Владимиром Путиным. По его словам, если глава государства считает, что им есть, что обсудить, то надо встретиться, – передает РИА Новости.

На заседании Совета по правам человека в четверг режиссер рассказал президенту о многих нарушениях прав человека в России, а также предложил отпустить регионы, которые не хотят жить по федеральным законам и правилам. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова Сокурова на экстремизм.