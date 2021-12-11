Сингапур одобрил вакцинацию детей от 5 лет препаратом Pfizer

Минздрав Сингапура одобрил препарат консорциума Pfizer — BioNTech («Пфайзер — Бионтек») для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает газета «Стрейтс таймс». Как ожидается, прививки начнут делать в конце месяца. Эксперты считают, что «преимущества перевешивают риски для детей, особенно на фоне сохраняющейся локальной передачи вируса и появления штамма «омикрон», отметили в Минздраве.



Вакцинация будет проходить с интервалом в 21 день между первой и второй прививкой, пояснили в министерстве. На сегодняшний день в Сингапуре полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей, передает ТАСС.