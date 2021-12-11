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09:06, 11 декабря 2021

Министерство энергетики США объявило, что 17 декабря начнет продавать нефть из стратегического резерва

Администрация президента Джо Байдена рассчитывает, что такая мера позволит стабилизировать цены на бензин на автозаправках. Объем первой партии, которая появится на рынке, составит 18 миллионов баррелей нефти. О планах задействовать стратегический резерв сырья американский президент объявил в конце ноября.


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