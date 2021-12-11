Министерство энергетики США объявило, что 17 декабря начнет продавать нефть из стратегического резерва

Администрация президента Джо Байдена рассчитывает, что такая мера позволит стабилизировать цены на бензин на автозаправках. Объем первой партии, которая появится на рынке, составит 18 миллионов баррелей нефти. О планах задействовать стратегический резерв сырья американский президент объявил в конце ноября.
2021-12-11T09:06:49+03:00
2021-12-11T09:06:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..