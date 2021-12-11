В Палестине сегодня пройдет первый этап муниципальных выборов

Избирательные участки откроются в нескольких сотнях деревней на Западном берегу. Городское население проголосует в марте, отмечает интернет-издание The Times of Israel. Палестинская национальная администрация решила организовать голосование на фоне внутренней критики, которая стала усиливаться после переноса полгода назад на неопределенный срок общенациональных парламентских и президентских выборов. Они должны были стать первыми за 15 лет. Глава Палестины Махмуд Аббас тогда отложил голосование из-за невозможности открыть участки в Восточном Иерусалиме. Он обвинил в срыве кампании руководство Израиля. Тем временем террористическая организация ХАМАС, правящая в секторе Газа, традиционно бойкотирует выборы местных депутатских советов.

Муниципальные выборы, которые начнутся сегодня, станут четвертыми с момента создания Палестинской национальной администрации почти 30 лет назад.