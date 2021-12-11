Отца Ивана Жданова сегодня должны этапировать в Нарьян-Мар для участия в судебном заседании

Юрия Жданова, отца соратника Алексея Навального Ивана Жданова, сегодня должны этапировать в Нарьян-Мар для участия в судебном заседании.

Иван Жданов связывает уголовное преследование отца со своей политической деятельностью: «Через 4 дня у него очередная судебная неделя. Его вывозят из Архангельска в Нарьян-Мар на такие судебные недели. Это, скорее всего, будет последняя, с 14 по 20 декабря. Думаю, что точно завершатся все судебные стадии, и они выйдут на приговор, который тоже может случиться уже в эту неделю. А, может, его перенесут на отдельную дату. Отцу грозит до 10 лет. Я не ожидаю ничего хорошего. Мне совершенно понятно, что это, в том числе месть за эти истории с фсбшниками, с медицинскими документами, за санкции».

Следствие утверждает, что Юрий Жданов в тот период, когда он занимал должность заместителя главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе, рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.