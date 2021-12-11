Зеленский рассказал, что Россия заверила США в отсутствии планов по обострению конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу 1+1, что Россия заверила США в отсутствии планов по обострению конфликта в Донбассе.

«Сообщение, которое я получил от президента Соединенных Штатов, что Россия заверила Америку и весь мир в том, что она не собирается продолжать эскалацию на территории нашей независимой страны. Мне кажется, что это на сегодня, пусть небольшой и не окончательный, но все-таки очень результат», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также не исключил, что будет проведен всеукраинский референдум по Донбассу.