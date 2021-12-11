Власти США не обнаружили проблем с безопасностью полетов ракет компании Джеффа Безоса Blue Origin

Это заявили в Федеральном авиационном управлении, передает агентство «Блумберг». Ранее некоторые бывшие и действующие сотрудники Blue Origin пожаловались регулятору на качество производимых компанией ракет. По их мнению, руководство ставило скорость разработки и сборки выше характеристик, затрагивающих безопасность полетов.
2021-12-11T08:32:26+03:00
2021-12-11T08:34:00+03:00
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08:32, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..