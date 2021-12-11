Власти США не обнаружили проблем с безопасностью полетов ракет компании Джеффа Безоса Blue Origin

Это заявили в Федеральном авиационном управлении, передает агентство «Блумберг». Ранее некоторые бывшие и действующие сотрудники Blue Origin пожаловались регулятору на качество производимых компанией ракет. По их мнению, руководство ставило скорость разработки и сборки выше характеристик, затрагивающих безопасность полетов.