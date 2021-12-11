В Бразилии вынесен приговор по делу о гибели более 240 человек в результате пожара в ночном клубе

Трагедия произошла в январе 2013 года. По версии следствия, огонь вспыхнул после того, как участники выступавшей музыкальной группы подожгли пиротехнику. Владельцы клуба и двое музыкантов приговорены к длительным срокам заключения – они получили от 18 до 22 лет лишения свободы. Сейчас они на свободе, пока их адвокаты будут обжаловать решение суда.