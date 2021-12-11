Суд в Махачкале приговорил бывшего министра связи Дагестана к двум годам колонии

Юсуп Малламагомедов признан накануне виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его обвиняли в необоснованном завышении максимальной цены госконтрактов на поставку техники и мебели для МФЦ в 2015 году.
2021-12-11T08:31:36+03:00
2021-12-11T08:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..