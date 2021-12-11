Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:31, 11 декабря 2021

Суд в Махачкале приговорил бывшего министра связи Дагестана к двум годам колонии

Юсуп Малламагомедов признан накануне виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его обвиняли в необоснованном завышении максимальной цены госконтрактов на поставку техники и мебели для МФЦ в 2015 году.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 90 6 8901 10.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 115 6 13975 08.12
Новости

Растет число россиян, которые ожидают в стране массовых протестов Наиболее вероятными россияне считают протесты из-за введения цифровых кодов, по которым вакцинированных или переболевших из-за коронавируса хотят пускать в различные заведения и общественный транспорт…

5 45 6 11649
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 245 6 35939 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 188 6 28197 07.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..

5 205 6 33866 10.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 116 6 22671 06.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 42 6 8479 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 108 6 22639 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Досадно, что обсуждение российского будущего может сейчас происходить где угодно, кроме России А хотелось бы всё-таки понять, каковы главные движущие силы в России после Путина…

5 48 6 27145 04.12
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Нет никакого Мюнхенского сговора Стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано — Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка…

5 49 6 10790 10.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 56 6 12863 07.12
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Путин несколько огорчен тем, что все это вылезло на поверхность. И это очень видно в его речи. Это его беспокоит. Событие заключается не в том, что в России пытают, а событие заключается в том, что стало известно, что в России пытают…

5 29 6 6641 10.12
#слушать 53:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Будем наблюдать

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Я просто на руках бы носил «Мемориал», признанный иноагентом, который выполняет за государство историческую функцию во многом, который побуждал то самое государство в 90-х открывать дела, приглашать родственников…

5 25 6 11404 04.12
#слушать 48:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

фото: Михаил Метцель / ТАСС; Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ» Рамзан Кадыров призвал проверить Александра Сокурова на экстремизм Глава Чечни раскритиковал слова режиссера, который во время разговора с Владимиром Путиным предложил «отпустить» из России северокавказские республики…

5 21 6 7483
Блоги

+ Заседание Совета по правам человека Заседание Совета по правам человека СФ уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления – «пытки». Такая работа идет. Нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли…

5 119 6 28748 09.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Речь лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова вызвала шквал критики в сети В значительной степени она связана с упоминанием дела против политика Алексея Навального…

5 6 6 6582
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 28 6 65484 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4632 05.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Эхо грядущей войны Разговор Байдена с Путиным отчаянная – последняя? – попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям…

5 207 6 118393 08.12
Блоги

+ вДудь: Почему в России пытают вДудь: Почему в России пытают Так вышло, что пытки – это угроза даже для тех из нас, кто не то что никогда не сидел в тюрьме – никогда не имел проблем с законом…

5 39 6 63989 07.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9350394
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5107428

Сегодня в эфире