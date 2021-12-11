Компания «Белоруснефть», по сведениям агентства «Рейтер», из-за санкций отказалась от поставок в Германию

Контракт предусматривал перекачку сырья по трубопроводу «Дружба» в начале следующего года, но недавно ЕС внес поставщика в черный список. Предполагается, что компания перенаправит экспортную нефть на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, что приведет к снижению поставок российской нефти в страну.