Телеканал NBC узнал, что США отложили поставку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

Белый дом решил отложить окончательное решение. По словам источников, в администрации президента Джо Байдена хотят дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности в ситуации на границе России и Украины. Западные политики обеспокоены концентрацией российских войск. По данным СМИ, Украина запросила у США системы ПВО и средства радиоэлектронного подавления, противотанковые и противокорабельные ракеты.