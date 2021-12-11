Телеканал NBC узнал, что США отложили поставку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

Белый дом решил отложить окончательное решение. По словам источников, в администрации президента Джо Байдена хотят дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности в ситуации на границе России и Украины. Западные политики обеспокоены концентрацией российских войск. По данным СМИ, Украина запросила у США системы ПВО и средства радиоэлектронного подавления, противотанковые и противокорабельные ракеты.
2021-12-11T08:30:43+03:00
2021-12-11T08:30:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..