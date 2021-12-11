В швейцарской Лозанне, как ожидается, сегодня пройдёт олимпийский саммит

Среди тем, которые обсудят делегаты саммита, будут итоги летних олимпийских игр в Токио и борьба с допингом. Однако внимание участников конференции, скорее, сосредоточится на предстоящих зимних играх в Китае, которые пройдут в феврале будущего года.

До сих пор не утихает тема дипломатического бойкота соревнований, объявленная США и рядом стран-союзников Соединённых штатов. В Белом доме такое решение объяснили нарушением прав человека в КНР. Стоит отметить, что речь идёт об игнорировании игр исключительно представителями властей западных стран, спортсмены смогут отправиться в Пекин без каких-либо ограничений. Вполне вероятно, что проблему бойкота смогут обсудить представители олимпийских комитетов США и Китая. Их руководители были приглашены на саммит.

В российском МИДе считают, что бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к разрушению мировой спортивной системы.