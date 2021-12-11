Отца Ивана Жданова сегодня могут этапировать в Нарьян-Мар, где в понедельник возобновится суд

Отца соратника политика Алексея Навального Ивана Жданова сегодня могут этапировать в Нарьян-Мар, где в понедельник возобновится суд. Вины Юрий Жданов не признаёт.

В административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа Юрия Жданова привезут из СИЗО Архангельска. Расстояние по трассе почти две тысячи километров. Жданов, ему 67 лет, находится в заключении с конца марта. Сначала он был в СИЗО Ростова, затем его этапировали в Архангельск. Он жалуется на плохое самочувствие и на то, что ему не дают обезболивающие препараты. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге из-за его работы в жилищной комиссии в Ямало-Ненецком округе. По версии стороны обвинения Жданов как председатель комиссии организовал передачу квартиры в собственность человеку, который не имел на неё права.

Адвокаты отца Ивана Жданова — соратника оппозиционного политика Алексея Навального – настаивают на том, что жилищная комиссия никому квартиры не передаёт и окончательное решение по этому поводу принимал глава администрации. Вдобавок жительница посёлка в Ненецком округе, которой выделили квартиру, 10 лет стояла в очереди и её много раз проверяли.

В конце октября Юрию Жданову городской суд Нарьян-Мара продлил Юрию Жданову срок ареста до 12 января. Его сын связывает преследование отца со своей политической деятельностью.