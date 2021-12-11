США, по сведениям прессы, задерживают отправку военной помощи Украине, чтобы избежать напряженности

Администрация Джо Байдена подготовила пакет на сумму 200 миллионов долларов, однако, как передает телеканал NBC со ссылкой на источники, документ уже несколько недель лежит на столе президента.



Американский и украинский лидеры накануне провели переговоры по телефону. В интервью телеканалу «1+1» Владимир Зеленский сказал, что Москва пообещала не обострять ситуацию в Донбассе. Зеленский также допустил референдум по Донбассу и встречу с российским коллегой.