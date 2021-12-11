Европейская киноакадемия сегодня должна объявить лауреатов своей премии

Претендентами на победу в категории «Лучший европейский фильм» по мнению критиков считаются работы «Отец» Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом в главной роли и «Рука Бога» Паоло Соррентино. Картина итальянского режиссёра расскажет о жизни семьи из Неаполя на фоне перехода в местный футбольный клуб Диего Марадоны.

Тёмной лошадкой в данной номинации является фильм «Купе №6» финского режиссёра Юхо Куосманена. Ранее лента получила Гран-При Каннского международного кинофестиваля. По сюжету, студентка из Финляндии Лаура едет в поезде Москва-Мурманск. В купе она оказывается вдвоём с русским шахтёром Алексеем. По ходу фильма два, казалось бы, разных по характеру человека начинают сближаться.

Главную мужскую роль в картине исполнил Юра Борисов, который также претендует на победу в номинации «Лучший европейский актёр».

В этом году за главный приз также поборются фильмы из Италии, Франции, а также Боснии и Герцоговины. Европейские академики определят победителей в 9 номинациях.

Церемония награждения пройдёт в Берлине.