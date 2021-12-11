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07:03, 11 декабря 2021

На севере Москвы сегодня пройдёт акция против строительства магистрали через пути Савёловского направления

Мероприятие проведут в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ. Жители Москвы ещё раз призовут столичные власти остановить стройку магистрали, вокруг которой несколько лет кипят страсти.

Путепровод через железнодорожные пути у станции Бескудниково хотят построить до конца следующего года. Он соединит на севере столицы улицу 800-летия Москвы и Инженерную улицу, её планируют расширить до пяти полос. Москвичи говорят, что в таком случае дорога подойдёт почти вплотную к жилым домам. Стройка приведёт к вырубке многочисленных деревьев, которых в столице всё меньше.

В зоне прохождения магистрали, против которой москвичи выступают несколько лет, окажутся дома в Алтуфьевском, Дмитровском, Бескудниковском районах, а также Восточном Дегунино, пишет интернет-издание «Наш Север».

Поскольку столичные власти под предлогом коронавируса не дают проводить протестные мероприятия, на него приедет депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов. Он призвал жителей заставить власть отказаться окончательно от строительства магистрали.

Встреча с депутатом нижней палаты парламента пройдет возле дома номер 32 по улице 800-летия Москвы. Она начнётся в полдень.


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