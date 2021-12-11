В Екатеринбурге состоится бой за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA

Впервые за долгое время за чемпионский пояс будут бороться два россиянина. Действующий обладатель титула Дмитрий Бивол сразится с претендентом Умаром Саламовым. Оба боксера из-за пандемии имели проблемы с подбором соперников. За более чем два года для каждого из них это лишь второй поединок.

Тем не менее, эксперты отмечают значимость этого боя. Во-первых, из-за того, что два россиянина сойдутся в чемпионской схватке у себя на родине. Во-вторых, Бивол имеет шанс поставить несколько значимых достижений. Из 18 своих боев в профессиональной карьере он не проиграл ни одного, а также уже провел шесть успешных защит — по этому показателю среди российских боксеров его превосходят только три спортсмена.

Впрочем, и Умар Саламов уже имеет опыт крупных поединков, в том числе в США и в Австралии. Он также является действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO. Впрочем, букмекеры пока считают фаворитом схватки не претендента, а Дмитрия Бивола.

Трансляцию боксерского поединка за титул чемпиона мира по версии WBA будет вести Первый канал, начало — в 22:45.