Речь лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова вызвала шквал критики в сети

В значительной степени она связана с упоминанием дела против политика Алексея Навального. Несколько сторонников Навального возмутились тем, как Дмитрий Муратов рассказал о деле против политика, и о том, по каким причинам его отправили в колонию.

Например, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш написала, что в лагере его держат не из-за ложного доноса парфюмерной компании из Франкции, как отмечается в речи лауреата, а по личному приказу президента Владимира Путина.

Также соратница Навального Любовь Соболь назвала речь Муратова «беззубой». По словам политика, из лекции следует, что пытки в России появились сами по себе, и «ни ФСБ, ни Путин тут совершенно ни при чем».

Помимо прочего, еще один член команды Навального Мария Певчих назвала позором слова нобелевского лауреата про «Ив Роше». Она обратила внимание на то, что у Муратова нашлось время рассказать про связь французской компании с этим делом, но отравление оппозиционера боевым нервно-паралитическим веществом лауреат в своей лекции не упомянул.

Политолог Глеб Павловский считает тему пыток одним из главных тезисов, которые озвучил в своей речи Нобелевский лауреат мира и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Об этом Глеб Павловский сказал в эфире «Эха Москвы». Он также полагает, что пытки в России стали неотъемлемой частью государства.

Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, получившим Нобелевскую премию. Он разделил награду с журналисткой из Филиппин Марией Рессой.