Певица Наталья Орейро впервые приехала в Россию по новому паспорту

В прошлом месяце аргентинская артистка уругвайского происхождения получила российское гражданство. Она рассказала на своей странице во «ВКонтакте», что ее нынешний приезд связан с запуском нового сериала «Дикий ангел».

После того, как актриса в эфире шоу «Вечерний Ургант» сказал, что была в России около 15 раз и попросила президента дать ей паспорт, посольство в Аргентине предложило ей подать документы на получение гражданства.