Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка по цене рекордной для художественного произведения ХХ века

Агентство Рейтер со ссылкой на аукционный дом Heritage Auctions сообщает, что лот на торгах в США продали за 471 тысячу долларов. Речь идет об одном из 500 экземпляров книги в твердом переплете с цветной иллюстрацией на обложке. Книгу выпустили в 1997 году под названием «Гарри Поттер и волшебный камень». Имя продавца – американского коллекционера – раскрывать не стали.