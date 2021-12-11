Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка по цене рекордной для художественного произведения ХХ века

Агентство Рейтер со ссылкой на аукционный дом Heritage Auctions сообщает, что лот на торгах в США продали за 471 тысячу долларов. Речь идет об одном из 500 экземпляров книги в твердом переплете с цветной иллюстрацией на обложке. Книгу выпустили в 1997 году под названием «Гарри Поттер и волшебный камень». Имя продавца – американского коллекционера – раскрывать не стали.
2021-12-11T05:06:16+03:00
2021-12-11T05:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..