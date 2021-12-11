Дорожным камерам разрешать фиксировать опасное вождение

О новом ГОСТе, который планируют утвердить в следующем году, пишет газета «Коммерсант». Из текста документа, на который ссылается издание также следует, что МВД хочет вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения – от этой меры полиция ранее отказалась. В ведомстве, отвечая на запрос журналистов, подтвердили только то, что работы по пересмотру стандарта продолжаются, и не стали давать других комментариев.
2021-12-11T05:05:56+03:00
2021-12-11T05:05:56+03:00
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05:05, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..