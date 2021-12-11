Дорожным камерам разрешать фиксировать опасное вождение

О новом ГОСТе, который планируют утвердить в следующем году, пишет газета «Коммерсант». Из текста документа, на который ссылается издание также следует, что МВД хочет вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения – от этой меры полиция ранее отказалась. В ведомстве, отвечая на запрос журналистов, подтвердили только то, что работы по пересмотру стандарта продолжаются, и не стали давать других комментариев.