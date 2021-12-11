«Белоруснефть» отменила экспорт в Германию из-за санкций

Вместо поставок заграницу компания может перенаправить сырье на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает агентство Рейтер. Это снизит поставки из России.

«Белоруснефть» оказалась в санкционном списке ЕС так как в Брюсселе посчитали, что она поддерживала политические репрессии, а конкретно – уволила сотрудников, выходивших на антиправительственные протесты.