Молдавское правительство пообещало не допустить задолженности перед «Газпромом» в декабре

По словам вице-премьера Андрея Спыну, в понедельник будут выплачены деньги за ноябрьские поставки и до 20 декабря будет переведен аванс за следующий месяц. Об этом он сказал в эфире телеканала «Молдоdа-1». При этом Спыну подтвердил информацию о некоторых трудностях газораспределительной компании, которая не может собрать нужную сумму.

В октябре стороны продлили контракт на поставку газа на пять лет. Однако уже в следующем месяце Молдова допустила просрочку после чего «Газпром» пригрозил приостановить поставки.