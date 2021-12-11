Футбольный матч ЦСКА – «Арсенал» в случае его проведения состоится без зрителей

На стадионе ведутся технические работы по устранению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом», сообщает пресс-служба армейцев. В конце ноября полиция задержала около 400 болельщиков после игры московского и петербургского клубов. В ходе матча фанаты использовали пиротехнику.

Встреча ЦСКА с «Арсеналом» должны была пройти накануне, но была отменена на фоне мороза. Решение о том, состоится ли игра, будет принято сегодня.