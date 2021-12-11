Жителю Германии удалось отсудить компенсацию за травму, полученную во время удаленной работы

Федеральный социальный суд ФРГ постановил выплатить страховку мужчине, который сломал позвонок, спускаясь по лестнице из спальни к домашнему офису. Инцидент произошел в 2018 году. Как пишет газета The Guardian, два суда разошлись во мнении, можно ли считать путь от кровати до компьютера «поездкой на работу». Однако высшая инстанция пришла к выводу, что, поскольку мужчина обычно начинал работать сразу же после пробуждения, не позавтракав, этот можно сравнить с дорогой на работу.
2021-12-11T04:09:27+03:00
2021-12-11T04:09:27+03:00
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04:09, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..