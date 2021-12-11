Как сообщает на сайте американского министерства финансов, «Европейский институт ЮСТО» и его ректор Дмитрий Сонин помогли получить сотни студенческих виз северокорейским строителям. Некоторые из них связаны с организацией, причастной к созданию оружия массового уничтожения.

Вуз был зарегистрирован в 1995 году. В нем предлагается получить высшее образование в менеджменте, юриспруденции и экономике. Кроме того, там представлена кафедра «активного долголетия и адаптивной физкультуры» с курсами аромотерапии и фитотерапии.