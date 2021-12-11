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04:08, 11 декабря 2021

США ввели санкции против частного российского вуза из-за связей с КНДР

Как сообщает на сайте американского министерства финансов, «Европейский институт ЮСТО» и его ректор Дмитрий Сонин помогли получить сотни студенческих виз северокорейским строителям. Некоторые из них связаны с организацией, причастной к созданию оружия массового уничтожения.
Вуз был зарегистрирован в 1995 году. В нем предлагается получить высшее образование в менеджменте, юриспруденции и экономике. Кроме того, там представлена кафедра «активного долголетия и адаптивной физкультуры» с курсами аромотерапии и фитотерапии.


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