В НАТО исключили компромиссы с Россией по поводу присоединения Украины к альянсу

Об этом сказал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. Так он ответил на вопрос журналистов, готово ли НАТО отказаться от обещания со временем принять в свои ряды Украину и Грузию. О необходимости дезавуировать это решение, принятое в ходе саммита в Бухаресте в 2008 году, накануне сказали в российском МИД. Столтенберг отметил, что альянс готов сесть за стол переговоров с Москвой, но не готов поступиться правом Киева и Тбилиси присоединиться к блоку.
2021-12-11T04:08:03+03:00
2021-12-11T04:08:03+03:00
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04:08, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..