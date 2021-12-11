В НАТО исключили компромиссы с Россией по поводу присоединения Украины к альянсу

Об этом сказал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. Так он ответил на вопрос журналистов, готово ли НАТО отказаться от обещания со временем принять в свои ряды Украину и Грузию. О необходимости дезавуировать это решение, принятое в ходе саммита в Бухаресте в 2008 году, накануне сказали в российском МИД. Столтенберг отметил, что альянс готов сесть за стол переговоров с Москвой, но не готов поступиться правом Киева и Тбилиси присоединиться к блоку.