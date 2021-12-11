Американский Конгресс вызвал на слушания по штурму Капитолия шесть бывших помощников Дональда Трампа

В заявлении специального комитета говорится, что некоторые из свидетелей, очевидно, работали над организацией митингов в январе прошлого года, а некоторые, судя по всему, напрямую общались с бывшим президентом по поводу демонстрации, предшествующей нападению.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, когда там утверждали итоги президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек.