В Москве на инспектора Ростехнадзора завели дело о вымогательстве взятки

Как выяснила газета «Коммерсант», Сергея Куликова задержали в его служебном кабинете после передачи ему почти 1,5 миллионов рублей. Эти деньги он требовал от руководства стратегического оборонного предприятия – «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». В случае отказа инспектор угрожал заблокировать ввод в эксплуатацию нового центра перспективных образцов военной техники в Красноармейске.