В Москве на инспектора Ростехнадзора завели дело о вымогательстве взятки

Как выяснила газета «Коммерсант», Сергея Куликова задержали в его служебном кабинете после передачи ему почти 1,5 миллионов рублей. Эти деньги он требовал от руководства стратегического оборонного предприятия – «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». В случае отказа инспектор угрожал заблокировать ввод в эксплуатацию нового центра перспективных образцов военной техники в Красноармейске.
2021-12-11T03:07:35+03:00
2021-12-11T03:07:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..