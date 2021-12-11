Польские спецслужбы опубликовали запись переговоров белорусского диспетчера с экипажем самолета компании Ryanair

Судя по фрагменту, выложенному в фейсбуке официальным представителем министра Станислава Жарына, в ходе разговора с пилотом ответы диспетчеру подсказывает неизвестный мужчина. Он просит порекомендовать приземление лайнера в Минске и говорит, что код сообщения «красный».

На днях польская прокуратура назвала информацию о бомбе на борту уловкой белорусских спецслужб, чтобы заставить самолет с главредом оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем экстренно приземлиться. Ведомство утверждает, что действиями диспетчера руководил сотрудник КГБ.