Вашингтон хочет участия Берлина в возможных санкциях из-за действий Москвы

Американское министерство финансов сообщило, что заинтересовано в сотрудничестве с немецкими коллегами по поводу введения экономических ограничений. Президент Джо Байден в первом разговоре с новым канцлером Олафом Шольцем выразил надежду на то, что страны будут совместно работать по ситуации на российско-украинской границе.

Новое правительство Германии приступило к работе на днях. Шольц обещал отстаивать принцип «нерушимости границ» в вопросе отношений между Москвой и Киевом.