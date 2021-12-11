В Ливане в лагере палестинских беженцев взорвался склад с оружием

По данным издания «Ан Нашра», арсенал принадлежит радикальному движению ХАМАС. 12 человек пострадали, погибших нет. Район ЧП оцепили военнослужащие ливанской армии. К месту происшествия прибыли пожарные команды. По предварительным данным, взрывам на складе предшествовал пожар.
2021-12-11T02:09:18+03:00
2021-12-11T02:09:18+03:00
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02:09, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..