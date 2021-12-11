В Ливане в лагере палестинских беженцев взорвался склад с оружием

По данным издания «Ан Нашра», арсенал принадлежит радикальному движению ХАМАС. 12 человек пострадали, погибших нет. Район ЧП оцепили военнослужащие ливанской армии. К месту происшествия прибыли пожарные команды. По предварительным данным, взрывам на складе предшествовал пожар.