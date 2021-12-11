Вашингтон на следующей неделе начнет продавать 18 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов

Министерство энергетики будет принимать заявки в том чсиле на обмен сырья. В ведомстве отметили, что, хотя за последний месяц цены упали в среднем на 10% и стоимость топлива на АЗС начала снижаться, власти продолжат принимать меры, чтобы помочь устранить разрыв между спросом и предложением на рынке.

В прошлом месяце глава Белого дома принял решение открыть стратегические резервы страны. В США говорили, что их примеру последуют и другие страны, в том числе Великобритания, Индия, южная Корея и Япония.