Авиадивизия под Воронежем не смогла взыскать с пилота деньги на ремонт разбитого истребителя

Как пишет газета «Коммерсант», суд отказал истцу и прекратил уголовное преследование бывшего командира воинской части, полковника Сергея Прокофьева.

В 2018 году летчик на взлетной полосе разбил носовую часть Су-30, перепутав рычаги в кабине. За это авиадивизия потребовала с него более 40 миллионов рублей. Полковник, говоря о своей невиновности, настаивал на конструктивных недостатках в оформлении приборной панели истребителя. Суд, однако, не согласился ни с истцом, ни с ответчиком. Прекращение уголовного дела объяснили тем, что психофизиологические качества летчика не соответствовали экстремальным условиям и перегрузкам при подготовке к полету.