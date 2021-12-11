Центр имени Гамалеи получил образец омикрон-штамма коронавируса от зараженных россиян

Глава НИИ Александр Гинцбург в интервью агентству РИА Новости рассказал, что специалисты для этого посетили стационар, где лечатся пациенты, прибывшие из ЮАР. По мнению микробиолога, сейчас нет причин срочно менять вакцину под новую разновидность коронавируса. Для начала нужно изучить эффективность существующего препарата.

Ранее в Минздраве говорили, что оба зараженных россиянина переносят болезнь в легкой форме. Данные о других пассажирах, вернувшихся на родину тем, же рейсом, не раскрывают.