Украинский президент допустил референдум по Донбассу и встречу с российским коллегой

В интервью телеканалу «1+1», Владимир Зеленский сказал, что благодаря США может появиться еще одна площадка для переговоров с Россией, на которой может быть обсужден вопрос по прекращению конфликта на востоке страны.

Вопрос о встрече Зеленского с Владимиром Путиным начали обсуждать этой весной. Тогда украинский лидер говорил о готовности к диалогу с российским президентом в «любой точке украинского Донбасса». В ответ Путин предложил ему приехать в Москву.