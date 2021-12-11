Ему было 78 лет. В семье музыканта рассказали, что он скончался в своем доме в окружении близких от естественных причин, пишет журнал Rolling Stone.
В The Monkees Несмит был вокалистом и гитаристом, а также написал множество песен. После уход из группы он основал собственную группу, которая не получила большую популярность.
Умер бывший участник рок-группы The Monkees Майкл Несмит
Ему было 78 лет. В семье музыканта рассказали, что он скончался в своем доме в окружении близких от естественных причин, пишет журнал Rolling Stone.