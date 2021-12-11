Бывший министр связи Дагестана получил два года колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Как пишет газета «Коммерсант», Юсупа Малламагомедова обвиняли в необоснованном завышении максимальной цены госконтрактов на поставку техники и мебели для МФЦ. Кроме того суд удовлетворил гражданский иск регионального правительства о взыскании ущерба. Экс-чиновнику также запретили в течение двух лет заниматься госслужбой.

Сам фигурант дела вину не признал.