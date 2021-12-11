Дело о смертельном ДТП с участием Ксении Собчак передали в прокуратуру

Как сообщает пресс-служба МВД, предварительная экспертиза показала, что к столкновению привели неверные действия водителя автомобиля, в котором находилась телеведущая. Ранее ему предъявили обвинения по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Авария произошла два месяца назад в Краснодарском крае. Арендованный Собчак Mercedes-Maybach, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка встречной машины погибла, водитель и еще одна женщина, находившаяся в салоне, получили тяжелые травм.