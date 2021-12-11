США ввели санкции против руководства минского изолятора на Окрестина

В заявлении Госдепа говорится, что решение принято в связи с грубыми нарушениями прав человека, в частности, с пытками и жестоким и бесчеловечным обращением с задержанными. Лицам из санкционного списка и их семьям запрещен въезд в США.

На избиения и пытки жаловались задержанные в ходе акций протеста, начавшихся после оглашения результатов президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года. Тогда ЦИК заявил о переизбрании Александра Лукашенко.