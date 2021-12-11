Рамзан Кадыров призвал проверить Александра Сокурова на экстремизм

Глава Чечни раскритиковал слова режиссера, который во время разговора с Владимиром Путиным предложил «отпустить» из России северокавказские республики. Кадыров написал в своем телеграм-канале, что «отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко».

Сокуров высказал предложение позавчера во время встречи членов СПЧ с российским президентом. Путин в ответ назвал слова режиссера «набором проблем и страхов» и сказал, что республики хотят быть в составе страны.