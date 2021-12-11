В Нижнем Новгороде стартует фестиваль, приуроченный к получению городом звания «Новогодняя столица России-2022»

Главным событием сегодняшнего дня фестиваля станет парад сказочных героев. Он пройдет по центральной улице Нижнего Новгорода. Главным персонажем станет мальчик по имени Ваня-Мечтатель: по легенде он пришел на фабрику «Волшебная кузница снежинок», где ранее все снежинки были одинаковыми. Однако мальчик предложил сделать каждую из них уникальной и неповторимой. Колонна участников парада пройдет к одной из площадей, на которой будет зажжена иллюминация на новогодней елке.

К фестивалю центр Нижнего Новгорода уже украшают, в том числе, снежинками, сделанными вручную из витой проволоки и крошечных шариков, покрытых серебром. Эти изделия выполнят в технике казаковской филиграни на одноименном предприятии. Между тем на всю организацию праздника власти выделят почти 500 млн рублей.

Проект «Новогодняя столица России» был разработан министерством культуры примерно 10 лет назад. В прошлом году этот статус имела Калуга.