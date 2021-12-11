Россия полностью закрыла въезд из девяти стран Африки и Гонконга

Это связано с распространением новой мутации коронавируса, которая получила название «омикрон». Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано накануне. До этого в отношении некоторых граждан южноафриканских государств и жителей Гонконга действовали послабления. Со 2 декабря всех прибывающих в Россию из ЮАР и соседних стран отправляют на двухнедельный карантин..

