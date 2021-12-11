Белоруссия, по данным агентства Reuters, отменила планы по экспорту нефти в Германию

Сырье поступало по трубопроводу «Дружба». Минск отказался от планов из-за новых санкций. В начале декабря Евросоюз ввел запрет на поставки из Белоруссии компаний нефтехимической, авиационной и туристической отраслей. Как рассказали эксперты агентству, предназначенную для экспорта нефть Белоруссия может отправить на свои перерабатывающие заводы, что, в свою очередь, может привести к снижению поставок сырья из России.