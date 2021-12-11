Белоруссия, по данным агентства Reuters, отменила планы по экспорту нефти в Германию

Сырье поступало по трубопроводу «Дружба». Минск отказался от планов из-за новых санкций. В начале декабря Евросоюз ввел запрет на поставки из Белоруссии компаний нефтехимической, авиационной и туристической отраслей. Как рассказали эксперты агентству, предназначенную для экспорта нефть Белоруссия может отправить на свои перерабатывающие заводы, что, в свою очередь, может привести к снижению поставок сырья из России.
2021-12-11T00:03:19+03:00
2021-12-11T00:03:19+03:00
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00:03, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..