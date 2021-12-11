НАТО отказался идти на компромисс с Россией по вопросу о праве Украины вступить в альянс

В Брюсселе подчеркнули, что подобные вещи будут обсуждать без участия Москвы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что готов сесть с Россией за стол переговоров, но не намерен поступаться правом стран присоединяться к альянсу. Таким образом, как сообщает ТАСС, он ответил на вопрос, откажется ли блок от планов «со временем» принять Украину и Грузию. Руководитель НАТО подчеркнул, что у каждой нации в Европе есть право решать свою судьбу.

На прошлой неделе в российском МИДе отмечали, что для Москвы вступление Украины в Организацию североатлантического договора это «красная линия». В дипведомстве отметили, что этот шаг приведёт к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе. Также представитель министерства Мария Захарова говорила, что стремление превратить Украину в плацдарм для противостояния с Россией чреваты серьёзными негативными последствиями.

Отводка

О том, что НАТО когда-нибудь примет Украину в альянсе пообещали еще в 2008-ом году. Минувшей осенью Столтенберг сказал, что этого всё еще не произошло, поскольку тридцать членов альянса не могут добиться консенсуса по этому вопросу.